Греф допустил изменение денежно-кредитной политики ЦБ

Денежно-кредитная политика ЦБ России изменится, но когда — неизвестно. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя Сбербанка Германа Грефа, которое было им сделано в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Будет конечно, когда — не знаю», — ответил он на вопрос о том, состоится ли разворот в сфере денежно-кредитной политике в РФ.

В 2024 году ЦБ три раза поднимал ключевую ставку по причине набиравшей обороты инфляции, резкого роста процесса кредитования, повышенных инфляционных ожиданий. В настоящее время ключевая ставка составляет 21%.

Ранее в России предложили провести кредитную амнистию. По утверждению главы партии «Справедливая Россия — За правду» Сергея Миронова, в настоящее время четверть граждан страны отдает банкам от 30 до 50% полученных доходов.