Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровне в 21%

Несмотря на прогнозы ряда экспертов, которые говорили об очень вероятном увеличении ключевой ставки в еще текущем году, совет директоров Центробанка решил сохранить ее на прежнем уровне.

«Совет директоров Банка России 20 декабря 2024 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00% годовых», — указали представители финансового регулятора журналистам.

По мнению Центробанка, современные кредитные условия и без того достаточно жесткие. Под их давлением в ближайшие месяцы темпы инфляции начнут снижаться. Уже формируются предпосылки к тому, что инфляцию удастся обуздать и вывести ее на уровень в 4%.

Ранее по поводу ключевой ставки высказался президент Путин в ходе своей прямой линии. Он упрекнул Центробанк в том, что тот поднял ставку до такого высокого уровня. Российский лидер также отметил, что экономика страны продолжает развиваться.