Путин признал недоработки ЦБ России при сдерживании инфляции

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы в ходе объединенной с итоговой пресс-конференцией прямой линии. Она началась в полдень 19 декабря. Мероприятие транслируют ведущие федеральные СМИ РФ.

Глава государства заявил, что в ходе недавней встречи с главой Банка России России Эльвирой Набиуллиной он сделал замечания по поводу повышения ключевой ставки и текущей ситуации с инфляцией в стране. Президент отметил, что, несмотря на проблемы с ростом цен, экономика России продолжает развиваться.

Путин отметил, что уровень инфляции в стране составляет 9,2-9,3%, в то время как реальные заработные платы россиян увеличились на 9%. Путин подчеркнул, что правительство и Центробанк имеют амбициозную задачу — снизить темпы роста инфляции до 2-2,5% в 2025 году.

В обсуждении причин роста цен Путин указал на несоответствие между предложением и спросом. Путин также отметил, что рост мировых цен и увеличение урожая оказывают влияние на ценовую ситуацию. Он добавил, что санкции затрудняют логистику, однако не являются решающим фактором в текущей ситуации.

Президент подчеркнул необходимость скоординированной политики между правительством и Центробанком для сдерживания роста цен и достижения положительных экономических результатов в будущем.

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал о создании кольцевой дороги вокруг Азовского моря.