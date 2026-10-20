Цены на жилье бьют рекорды: экономист РАН призвал россиян «поумерить аппетиты»

В публичном пространстве развернулась дискуссия о доступности жилья, и поводом для нее стало высказывание экономиста РАН Кривелевича, который предложил гражданам «поумерить аппетиты»: по его мнению, запросы на отдельные квартиры в приличных районах, новостройки с мраморными холлами и дворами без машин выглядят в нынешних реалиях почти как вызов обществу. Логика этого тезиса, если довести ее до конца, сводится к простому правилу: не можешь позволить себе центр — не мечтай вообще, не хватает на новостройку — довольствуйся комнатой в общежитии. Однако за иронией, с которой воспринимается такой призыв, скрывается куда более серьезная проблема, поскольку ситуация на рынке жилья действительно далека от шуток. Об этом сообщают Argumenti.ru .

Цены на жилье бьют рекорды: стоимость квадратного метра в новостройках крупных городов за последние годы выросла настолько, что даже скромная «однушка» площадью 33–35 кв. м превратилась в почти недосягаемую мечту для среднестатистической семьи. Вторичный рынок не отстает — старые квартиры в обжитых районах дорожают вслед за новыми, а выбор становится все меньше. Ипотека, которую часто подают как главный инструмент решения жилищного вопроса, на практике далеко не всегда становится спасением: высокие ставки и внушительный первоначальный взнос делают кредит недоступным для многих, а даже при наличии работы и стабильного дохода ежемесячный платеж может съедать большую часть семейного бюджета. Получается замкнутый круг: чтобы купить жилье, нужно много зарабатывать, а чтобы много зарабатывать — жить ближе к работе, то есть опять же в дорогом районе.

При этом объемы строительства растут, но доступность жилья не увеличивается: рынок работает по своим законам, где спрос и предложение регулируются не столько социальными нуждами, сколько экономическими интересами игроков отрасли, и даже государственные программы поддержки не всегда способны переломить общую тенденцию. Эксперты и аналитики все чаще говорят о необходимости вернуть строительную отрасль под более жесткий государственный контроль — не о полном огосударствлении, а о создании механизмов, позволяющих регулировать цены, контролировать качество и гарантировать реальную доступность жилья: через развитие государственного и муниципального жилищного фонда, субсидирование строительства в определенных сегментах, усиление контроля за расходованием средств и прозрачностью сделок. Если государство возьмет на себя роль главного координатора и гаранта, квартирный вопрос перестанет быть таким острым.

Таким образом, квартирный вопрос давно перестал быть просто экономической темой и превратился в вопрос социальной стабильности, демографии и качества жизни в целом. Решать его нужно не призывами к смирению и не предложением мечтать о койке вместо квартиры, а системными мерами, которые сделают жилье реально доступным, а не «возможным при невероятных усилиях».

Ранее экономист подсчитал ежегодные расходы на содержание дачи.