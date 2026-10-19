Экономист подсчитал ежегодные расходы на содержание дачи

Экономист Шедько назвал сумму ежегодных расходов на дачу

Общество

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Ежегодно на содержание дачи у россиянина уходит порядка ₽200–400 тыс. Об этом сообщает «Газета.Ru».

По подсчетам эксперта, в эту сумму входят налоги, электричество, отопление, водопровод, канализация, расходы на дорогу и охрану, уход за участком и обслуживание оборудования. Вдобавок нужен финансовый резерв на ремонт, который часто возникает неожиданно — заменить кровлю, котел или септик.

Для дачи стоимостью ₽5 млн. расходы составят около ₽300 тыс. в год. За десять лет — примерно ₽3 млн. Если семья проводит на даче 60 дней в году, день пребывания обходится в ₽5 тыс. Суммарно покупатель потратит ₽8 млн, но считать это чистыми расходами не стоит, отметил Шедько: дом остается активом, который можно перепродать. Выручка будет зависеть от состояния, в котором владелец его поддерживал. Если же семья бывает на даче всего 15–20 дней в год, рациональнее арендовать жилье, считает экономист. Так что дача — это не только удовольствие, но и ответственность.

Ранее россиянам назвали сумму ремонтного запаса на случай аварии.

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