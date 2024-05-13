Цены вырастут, спрос тоже: чего ждать любителям кофе в России

К началу летнего сезона стоимость кофе в общепите может вырасти сразу на 15%. Как сообщают СМИ, к росту цен ведут проблемы с транспортировкой, а также дефицит работников в странах, выращивающих кофейные зерна.

Рискуют ли владельцы кофеен потерять бизнес, и во сколько россиянам обойдется теперь привычная чашка кофе, рассказал экономист Игорь Качалов. Он уверен, что, несмотря на рост цен, спрос на кофе не будет уменьшаться, а даже наоборот.

«Дело в том, что важно не только повышение цен на кофе, но и повышение зарплат в России. Соответственно, мы видим, что зарплата россиян в первом квартале 2024 года повышалась на 20-22% в среднем сегменте», – пояснил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник отметил, что ожидается дальнейший рост зарплат, который с каждым месяцем будет все заметнее.

«В январе рост зарплат составил 18%, в феврале уже 21%. Цены на кофе, как сообщают нам кофейные менеджеры, повысят на 15%. Если расценки вырастут на 15%, а зарплата – на 21%, то люди смогут покупать даже больше чашек кофе, чем раньше. Получается, россияне смогут пить кофе не меньше, а больше», – добавил Качалов.

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