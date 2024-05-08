Придется раскошелиться: как в ближайшее время изменится налоговая система в РФ

Министр финансов России Антон Силуанов сообщил о запланированных изменениях в налоговой системе страны. Представители бизнеса, парламента и ведомства обсудят их уже на следующей неделе.

Ранее президент РФ Владимир Путин высказался за введение прогрессивной шкалы, которая повысит налоги для тех, кто много зарабатывает. Придется ли богачам платить больше, и что еще может измениться, рассказал экономист Игорь Качалов.

«Если раньше люди с большими доходами имели незаслуженно мягкие условия, то теперь все меняется – они должны будут платить. Налоги для них увеличат, как и положено», – пояснил экономист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Собеседник подчеркнул, что обычных россиян изменения в налоговой сфере вряд ли затронут.

«Скорее всего речь будет идти о налогах с тех, у кого аккумулируются миллионы и, может, даже десятки миллионов. На самом деле, сейчас начинается пересмотр так называемой «приватизации», когда дорогие активы раздавались либо за бесценок, либо бесплатно. Так что тем, кто не ворует, а зарабатывает – нечего опасаться», – добавил Качалов.

Ранее экономист Перепелица рассказал, приведет ли отток мигрантов после «Крокуса» к росту инфляции в РФ.