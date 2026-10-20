Цифровой рубль вместо бумажного: аналитик рассказал, к чему готовиться россиянам

Внедрение цифрового рубля в России не лишит граждан права самостоятельно выбирать форму хранения своих сбережений, однако государство оставляет за собой право сделать эту новую валюту обязательной для определенных социальных выплат. Как заявил инвестор и финансовый аналитик Николай Моженков в беседе с Pravda.Ru , текущее законодательство надежно гарантирует свободу распоряжения честно заработанными средствами: россияне по-прежнему могут открывать счета в наличных, безналичных или цифровых рублях, а также хранить иностранную валюту при условии подтверждения доходов, хотя рост популярности наличных сбережений в последнее время стал заметным трендом на финансовом рынке.

При этом сценарий, при котором власти полностью запретят использование бумажных денег, эксперт считает крайне маловероятным, несмотря на явный интерес регулятора к продвижению цифрового актива.

Главная причина, по которой государство заинтересовано в цифровом рубле, кроется в абсолютной прозрачности транзакций. Сегодня эта форма валюты предлагает россиянам бесплатные переводы, что служит мощным инструментом популяризации платформы Банка России. По словам Моженкова, перевод людей на цифровой рубль объясняется тем, что такие операции гораздо лучше отслеживаются. Именно поэтому многие социальные выплаты в будущем могут осуществляться исключительно в цифровом формате — это позволит властям контролировать расходование средств, выделяемых на социальные нужды, и гарантировать, что льготы пойдут на медицину или питание, а не на развлечения. Кроме того, адресный контроль обеспечит дополнительную защиту социально уязвимых категорий граждан, так как настроенные системы мониторинга сделают практически невозможным хищение семейных денег мошенниками. Эксперт разделяет пенсии на накопительные, которыми человек должен распоряжаться абсолютно свободно, и социальные, выплачиваемые государством по инвалидности или за выслугу лет, где усиление регулирования выглядит вполне логичным шагом, особенно с учетом того, что современный кошелек будущего будет все активнее интегрироваться с государственными сервисами мониторинга.

В использовании цифрового рубля есть и существенные плюсы для самих получателей, которые не всегда хорошо разбираются в банковских продуктах.

Государство понимает, что средства будут использоваться по назначению. Кроме того, это защищает пенсионеров и людей, которые не очень хорошо разбираются с наличными и банками: они смогут тратить деньги именно на то, для чего они предназначены, — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что цифровой рубль стал приманкой и как мошенники крадут сбережения под видом конвертации.