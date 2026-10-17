Цифровой рубль стал приманкой: как мошенники крадут сбережения под видом конвертации

На фоне внедрения цифрового рубля эксперты проекта «Перезвони сам» предупредили о росте мошеннических звонков и рассылок. Злоумышленники используют новую финансовую повестку для хищения сбережений, в первую очередь у пожилых людей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель проекта «Перезвони сам» департамента информационных технологий Валентина Шилина отметила, что мошенники адаптируются под изменения законодательства, но цифровой рубль не меняет правила безопасности. По ее словам, любые звонки с предложениями о конвертации исходят от мошенников, а настоящие сотрудники банков не запрашивают коды из СМС и не предлагают резервные кошельки. Сбережения не могут сгореть или быть принудительно переведены в цифровые рубли.

Одна из схем: злоумышленники утверждают, что с 1 сентября 2026 года все безналичные рубли подлежат обязательной конвертации, пугают невыгодным курсом и блокировкой. Для «спасения» денег предлагают открыть цифровой кошелек по фишинговой ссылке, маскирующейся под сайт Банка России. Вторая схема рассчитана на пенсионеров: им говорят, что пенсии автоматически переводятся в новую валюту, и требуют код из СМС для отказа, который на деле дает доступ к счетам.

Эксперты напомнили, что цифровой рубль — добровольная форма валюты, выпускаемая Банком России, соотношение 1:1. Принудительная конвертация законом не предусмотрена. Рекомендуется завершать подозрительные разговоры и перезванивать по официальному номеру банка, не сообщать коды и пароли, не переходить по ссылкам и предупредить пожилых родственников.