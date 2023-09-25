«Увеличение наличной массы»: выяснилось, зачем ЦБ вводит в оборот новые купюры

В октябре Центробанк представит модернизированные банкноты номиналом 1000 и 5000 рублей образца 2023 года. Об этом стало известно изданию «Известия».

Скоро дойдут до россиян

Как говорится в сообщении, новые банкноты в сохранят свою цветовую палитру, но станут «современными, в духе мировых трендов».

Директор федерального методического центра по финансовой грамотности, доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Денис Перепелица пояснил, что обычно новые банкноты поступают в банки, и через них уже в банкоматы и кассы торговых предприятий.

«Так как зарплату подавляющее большинство россиян получает в безналичном виде на пластиковую карту, то увидеть новые купюры будет возможно только сняв зарплату или пенсионные выплаты в банкомате», — уточнил он в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Будут изыматься

Как отметил эксперт, обычно новые образцы купюр вводят для противодействия фальшивомонетчикам, а также для увеличения наличной денежной массы.

«Что касается тех, кто хранит сбережения в наличных, им волноваться не о чем. Пока что старые купюры будут действовать наравне с новыми и постепенно, по мере износа, изыматься из оборота», — подытожил Перепелица.

Ранее мы сообщали о том, что Москва и Подмосковье присоединились к акции «Монетная неделя».