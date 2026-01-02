Работающие пенсионеры, чьи пенсии не индексировались с 2016 по 2024 годы, получат компенсационную прибавку после увольнения — в виде всех пропущенных индексаций. Об этом сообщил ТАСС председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Депутат напомнил, что мораторий на индексацию пенсий для работающих пенсионеров, введенный в 2016 году, был отменен с 1 января 2025 года.

«Если работающий пенсионер получал пенсию, которая не индексировалась до 2025 года, то в случае, если он уволится, она будет еще доиндексирована», — пояснил Нилов.

Кроме того, он уточнил, что неработающим пенсионерам, у которых пенсия ниже прожиточного минимума, положена социальная доплата до этого уровня. Однако пока человек работает, такая доплата не начисляется.

Нилов также напомнил, что ежегодно 1 августа всем работающим пенсионерам автоматически пересчитывается пенсия в сторону увеличения за счет накопленных за прошедший год пенсионных баллов. При этом, по его словам, за один год может быть начислено не более трех пенсионных баллов.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил ввести автоматическое назначение страховой пенсии.