На пенсию — «автоматом». В Госдуме предлагают назначать выплаты со дня возникновения права

Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов направил на рассмотрение вице-премьеру Татьяне Голиковой предложение об автоматическом назначении страховой пенсии. Целью реализации данной инициативы является защита пенсионеров от потери денег из-за задержек с оформлением документов.

Согласно действующим нормам, выплаты назначаются с даты обращения гражданина, но не раньше, чем у него возникло на них право. Парламентарий предлагает изменить этот подход. «Прошу рассмотреть и поддержать инициативу о назначении страховой пенсии со дня возникновения права на нее, при условии подтверждения всех необходимых условий (возраст, стаж, баллы)», — цитирует обращение депутата РИА Новости.

При этом процедура подачи заявления сохранится. Ключевое нововведение касается тех, кто обратится позже.

«Однако, в случае обращения позднее даты возникновения права, выплата пенсии и ее доставка должны производиться за весь период, начиная с этой даты, с компенсацией всех недополученных сумм. Это позволит полностью устранить финансовые потери гражданина из-за позднего обращения, гарантировав получение им всей причитающейся суммы», — пояснил Чернышов.

Ранее депутат Нилов сообщил о том, что страховые пенсии в России вырастут с 1 января 2026 года.