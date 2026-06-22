В 13 регионах России средняя пенсия превысила 30 тысяч рублей

В мае 2026 года средний размер пенсионных выплат для неработающих граждан превысил 30 тысяч рублей в 13 регионах страны. Об этом со ссылкой на Социальный фонд России сообщает РИА Новости .

В число этих субъектов вошли Хабаровский край с показателем 30 229 рублей, Республика Карелия (31 786 рублей), Архангельская область (32 654 рубля), Республика Коми (33 011 рублей) и Республика Саха (Якутия), где средняя пенсия составила 34 640 рублей.

Также данный порог преодолен в Сахалинской области (35 118 рублей), Мурманской области (35 655 рублей), Ямало-Ненецком автономном округе (38 112 рублей), Ханты-Мансийском автономном округе (38 463 рубля), Магаданской области (39 242 рубля), Камчатском крае (39 444 рубля), Ненецком автономном округе (40 082 рубля) и Чукотском автономном округе, где зафиксирован самый высокий показатель — 44 069 рублей.

Ранее сообщалось о том, что перерасчеты пенсии в августе 2026-го произойдут автоматически.