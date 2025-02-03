В ЕС заявили о взаимном проигрыше Америки и Европы в случае торговой войны между ними

В том случае, если Соединенные Штаты и Евросоюз начнут вводить против друг друга ограничительные меры, то в выигрыше останется только Китай. Такое заявление сделала Кая Каллас, глава европейской дипломатии. Ее точку зрения привело РИА Новости.

Ранее Трамп заявил, что ЕС «ужасно» относится к США и пообещал, что введет дополнительные пошлины на европейские товары. Каллас сообщила, что пока не знает ничего о грядущем повышении, но, в случае введения новых таможенных тарифов на продукцию из ЕС, это политическое объединение ответит самым решительным образом. Это будет плохо, поскольку из-за торговых войн страдают обе стороны конфликта.

«Если ЕС и США начнут торговую войну, то смеяться будет Китай. Мы сильно взаимосвязаны», — указала она.

Политик добавила, что Европе нужен американский рынок, а США заинтересованы в сбыте своих товаров в ЕС. Повышение пошлин негативно скажется и на конечных покупателях, и на количестве рабочих мест.

Ранее Каллас раскрыла сумму, которую ЕС уже потратил на помощь Украине. По ее словам, Киеву было передано порядка 134 млрд долларов. При этом около 50 млрд ушло на оружие. Она выразила уверенность, что при поддержке ЕС Украина сможет добиться победы в конфликте.