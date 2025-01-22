Глава дипслужбы ЕС Каллас раскрыла сумму, выделенную странами Европы Украине
Каллас: ЕС уже потратил на Украину €134 млрд
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Страны Европейского союза (ЕС) уже выделили Украине €134 млрд. Об этом сообщила глава дипломатической службы Евросоюза Кая Каллас, передает ТАСС.
По ее словам, к концу января 2025 года помощь Киеву в виде подготовленных Европой украинских солдат достигнет 75 тыс. человек.
«Мы уже предоставили Украине в общей сложности €134 млрд, в том числе €50 млрд на оружие», — сказала Каллас.
Глава евродипломатии выразила уверенность, что при поддержке ЕС Украина сможет добиться победы в конфликте. По ее словам, Брюссель готов продолжать оказывать помощь Киеву даже в условиях неопределенности со стороны США.
Москва не раз выступала против поставок вооружения и техники ВСУ со стороны Запада, отмечая, что такие шаги лишь усугубляют разрешение конфликта на Украине, однако с 2022 года никакой реакции на предостережения российской стороны не было.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон выделили на помощь Украине на $200 млрд больше НАТО.