В Финляндии собрались создать ОЭЗ в приграничных с Россией районах

Правительство Финляндии выступило с предложением создать особые экономические зоны в районах, которые граничат с РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Финское правительство уже представило специальную программу по развитию восточных районов страны. В ней рассматривается возможность введения в них специальных льготных налоговых режимов, либо поддержка дотациями за счет государства. Восток Финляндии больше всех пострадал от закрытия границы с Россией, поскольку на его территорию практически полностью прекратился поток туристов. Помимо ОЭЗ есть планы ввести другие меры поддержки бизнеса, например, массовое строительство ветряных электростанций, а также заметное улучшение широкополосной связи.

Под действие данной программы должны попасть такие регионы, как Северная и Южная Карелия, Южное и Северное Саво, Кюменлааксо и Сайвуу. Программу начнут выполнять уже в начале следующего года, а пока власти ждут предложения от всех заинтересованных в ней сторон.

Ранее сообщалось, что погранохрана Финляндии окончательно ликвидировала два КПП на границе с Россией, «Париккала» и «Инари». У этих пунктов будут полностью удалена разметка, говорящая о возможности перехода через границу. При этом финские власти заявили, что инициатором закрытия выступила российская сторона.