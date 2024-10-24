Финляндия полностью прекратила работу двух КПП на границе с Россией

Финская пограничная охрана объявила о полном прекращении работы двух временных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией — «Париккала» и «Инари». Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте погранслужбы Финляндии.

Пункт «Инари» закрылся 1 ноября 2021 года, а «Париккала» — 19 апреля 2022 года. Эти КПП использовались в основном для перевозки древесины.

Представитель финской погранохраны Марко Саарекс ранее сообщал, что инициатором закрытия пунктов выступила российская сторона. Он отметил, что открытие временных пунктов в будущем возможно, если это будет согласовано обеими сторонами.

Как часть практических мер, финские пограничники удалят разметку, которая указывала на наличие пунктов пересечения границы.

С 30 сентября 2022 года для граждан России введены ограничения на въезд в Финляндию с целью туризма и туристического транзита. В апреле 2024 года власти Финляндии приняли решение продлить закрытие границы с Россией бессрочно. Хельсинки обосновывают эти меры угрозой возобновления и расширения незаконной миграции.

На границе России и Финляндии открыты 13 автомобильных пунктов пропуска. К числу значимых относятся «Торфяновка» и «Брусничное», размещенные в Ленинградской области в Выборгском районе, а также международный автомобильный пункт «Ваалимаа», расположенный в финском Кюменлааксо. Кроме того, важным пунктом является «Нуйямаа», который находится в Южной Карелии, в окрестностях Лаппеэнранты.

Ранее сообщалось, что создатель ядра Linux, финн Линус Торвальдс, поддержал лишение разработчиков из РФ руководящих статусов.