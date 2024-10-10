В Гильдии риелторов сомневаются, что аренда жилья подешевеет в ближайшее время

В обеих столицах наблюдается значительный рост стоимости аренды жилья. Основатель Гильдии риелторов России Константин Апрелев рассказал о текущем положении дел. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, аренда жилья выросла в стоимости на 40%. Однако события в Курской области, как предполагают многие, не являются главной причиной данного явления.

Эксперт пояснил, что ипотечный кредит теперь стал менее доступным. Поэтому многие люди, имеющие накопления, они кладут деньги на депозит, а сами остаются арендовать до лучших времен. Причиной роста стоимости аренды является увеличение ключевых ставок.

По его мнению, в ближайшее время не следует ожидать удешевления стоимости аренды квартир, напротив, до конца года цены в данном сегменте продолжат тенденцию роста.

Ранее он пояснил бессмысленность покупки жилья в ипотеку на рынке новостроек.