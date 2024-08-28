Риелтор Апрелев пояснил бессмысленность покупки жилья в ипотеку на рынке новостроек

Из-за завершения программы неадресной льготной ипотеки на новостройки и повышения ключевой ставки Центробанка РФ до 18%, в России стало появляться все больше альтернативных предложений по жилищному кредитованию. По словам вице-президента Гильдии риелторов Константина Апрелева, разные меры по обходу высокой ставки по ипотеке не окажут серьезного влияния на рынок недвижимости, где уже сегодня наметился тренд на уменьшение спроса и стоимости. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

Он пояснил, что в текущих условиях аренда жилья для жителей РФ обойдется в несколько раз дешевле ипотеки, а покупка жилья в новостройках обременяется риском дальнейшего понижения цен. Несмотря на то что определенный процент потенциальных покупателей все же воспользуется предложениями банков и застройщиков, тем не менее ощутимого эффекта это не даст.

По мнению риелтора, на сегодняшний день никому неизвестно, когда и насколько будет понижена ключевая ставка Банка России, поэтому в таком случае покупатель, воспользовавшись предложениями банков или застройщиков с надеждой на скорое снижение кредитных ставок, примет на себя некоторый риск.

Он подчеркнул, что приобретать жилье в ипотеку на первичном рынке, которое стоит на треть дороже по отношению к рынку и в будущем может подешеветь, сейчас не имеет большого смысла. Также и роста спроса и цен на вторичном рынке недвижимости в нынешний период ожидать тоже не стоит.

Ранее он также перечислил причины сильного удорожания земельных участков в России.