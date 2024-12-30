По словам депутата нижней палаты парламента Дмитрия Белика, продолжение украинского конфликта приносит еще большую выгоду для военно-промышленного комплекса Штатов. Об этом сообщает РИА Новости .

Он подчеркнул, что Вашингтон вовсе не ощущает усталости от украинского конфликта, поскольку у них огромные поля списанной или законсервированной техники, поэтому не себе в убыток работают, а, напротив, в интересах оружейного лобби.

По мнению парламентария, а станы Старого Света, наоборот, вынуждены жертвовать своими ресурсами при продолжении поддержки этого конфликта.

Ранее военный эксперт Дандыкин заявил, что последний пакет помощи США Киеву не изменит для ВСУ ситуацию на фронте.