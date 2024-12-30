По словам военного эксперта Василия Дандыкина, выделение многомиллиардной военной помощи Вашингтоном не изменит ситуацию для украинской армии на поле боя. Об этом сообщает «Лента.ру».

Он уточнил, что это всего лишь продлит агонию киевского режима, добавится работы артиллерии, авиации и прочим. Однако в целом им это никак не поможет.

Напомним, что уходящий со своего поста в начале наступающего года глава Белого дома Джо Байден выделил Незалежной примерно 2,5 млрд долларов военной помощи якобы для укрепления позиций Киева в военном конфликте до конца президентского срока Байдена.

Ранее в США признали Украину «универсальным символом отмывания денег».