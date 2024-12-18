Если Германия нуждается в дешевом топливе, то ей стоит запустить процедуру по восстановлению «Северных потоков». Так считает Михаил Шеремет, депутат Государственной Думы от Республики Крым. Его слова привело РИА Новости.

Парламентарий прокомментировал заявление, сделанное в ФРГ о том, что для поддержания немецкой экономики надо возобновить поставки российского газа.

«Их властям пора положить конец навязанной извне русофобской политики и инициировать вместе с Россией восстановление газопроводов "Северного потока», — указал Шеремет.

Он добавил, что в Германии люди постепенно начинают осознавать, что их обманули. Их интересы были попраны ради прибыли Соединенных Штатов. Это пошатнуло немецкую экономику, сделав немецкие предприятия статистами на общем мировом рынке. Залогом развития ФРГ являются только ее добрососедские отношения с РФ.

Ранее Шеремет заявил, что убийц генерала Кириллова ожидает суровое возмездие. Оно постигнет как исполнителей, так и заказчиков. Он также отметил, что все погибшие в борьбе с украинским режимом являются настоящими защитниками своей родины.