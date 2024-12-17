«Они понесут возмездие»: депутат Шеремет отреагировал на убийство Кириллова

Депутат Государственной думы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет сообщил, что как исполнители, так и заказчики убийства генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, который возглавлял войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России, ожидает суровое возмездие, передает РИА Новости.

Согласно информации Следственного комитета России, 17 декабря в Москве на Рязанском проспекте произошло срабатывание взрывного устройства, спрятанного в самокате, припаркованном у входа в жилой дом. В результате трагедии погибли Игорь Кириллов и его помощник.

«Уверен, что никому не получится нас запугать, чтобы поколебать нашу решимость, стойкость и веру в силу единого народа. Не сомневаюсь, что все исполнители и заказчики понесут самое суровое возмездие», — сказал Шеремет.

Он отметил, что все, кто погиб в борьбе с киевским режимом, являются истинными воинами и защитниками Родины, которые навсегда останутся в памяти народа.

Ранее военный эксперт Александр Степанов заявил, что теракт против Игоря Кириллова, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты РФ, мог осуществляться лишь с согласия высшего руководства основных спецслужб НАТО.