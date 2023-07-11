В Химках появилось больше 24 тыс. рабочих мест благодаря новым инвестпроектам

Он отметил активный рост инвестиционных проектов. Таких в Химках за последние пять лет реализовали больше полусотни. Например, это технопарк «Сходня Гранд», завод по производству пищевых добавок, Институт ядерной медицины, а также производственно-складской комплекс.

Благодаря появлению новых объектов выросло количество рабочих мест. За это время на новые вакансии трудоустроились больше 24 тысяч жителей Химок. При этом стала больше и заработная плата. Сейчас ее размер составляет до 107 тыс. рублей.

«Мы заинтересованы в том, чтобы химкинские предприятия росли и развивались, стараемся создать для них благоприятный инвестиционный климат. Сегодня в Химках есть все для успешного ведения бизнеса — удобная логистика, офисы А-класса, промышленные кластеры, технопарки, складские комплексы. Команда нашей администрации всегда готова проконсультировать и помочь предпринимателям в решении любых вопросов», — сказал Дмитрий Волошин.

В 2023 году планируют реализовать еще 16 инвестиционных проектов. Четыре из них уже готовы. Это новые гипермаркеты, лаборатория на производстве лекарств, склад в аэропорту «Шереметьево».

Продолжают в Химках и работу по импортозамещению. На эти цели в городском округе в 2023 году потратят больше 4 млрд. рублей. На них в том числе создадут завод по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, а также сыра и кулинарии. Под эти цели уже выделили участок по программе льготной аренды за 1 рубль в год. Всего на новых предприятиях появится еще тысяча рабочих мест.

Благодаря таким темпам работы Химки уже пять лет входят в топ лучших округов Подмосковья по поддержке бизнеса. За это время субсидии на поддержку и развитие по местной программе «Предпринимательство» получили 34 предприятия на общую сумму около 16 млн. рублей. А еще 34 млн. рублей выделил регион для 43 представителей малого и среднего бизнеса в Химках в 2022 году.