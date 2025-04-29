В Испании оценили ущерб от блэкаута в миллиарды евро

По предварительным оценкам экспертов, ущерб для испанской экономики от тотального отключения электричества может варьироваться в диапазоне от €1 млрд до €4,5 млрд. Об этом сообщил телеканал RTVE.

Из-за массового прекращения подачи электричества в Испании перестал работать транспорт, в том числе железнодорожный. Во многих крупных городах прекратилось движение автомобилей, поскольку не работали светофоры. Сильнее всего пострадала сфера услуг, которая является базисом испанской экономики. На нее приходится порядка 70% от всего ВВП. Досталось и промышленности. По оценке экспертов, потери могут достигать €4,5 млрд, а нижним пределом ущерба стоит считать €1 млрд.

«Если бы парализация длилась весь день, потери составили бы около 4,5 миллиарда евро. Однако с восстановлением электроснабжения во второй половине дня многие предприятия смогли частично вернуться к работе», — указал Франсиско Родригес, профессор экономики Университета Гранады.

Средневзвешенные подсчеты дают оценку ущерба в €2,2 млрд, то есть порядка 50% выработки дневного внутреннего валового продукта.

Ранее испанский эксперт де Ареспакочага на фоне блэкаута призвал Европу возобновить поставки энергоносителей из России. По его словам, ЧП ярко показало, что европейцы выстрелили себе в ногу, когда отказались от российского газа. Теперь европейским государствам стоит открыться для любых каналов поставки энергии.