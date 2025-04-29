Европейским государствам необходимо стать открытыми для приобретения энергоносителей по всем возможным каналам, в том числе и у России. С таким призывом выступил Комплутенсе Хуан Антонио де Кастро де Ареспакочага, доктор экономических наук и профессор университета в Мадриде. Его мнение привело РИА Новости.

Эксперт прокомментировал блэкаут, который произошел в ряде стран Западной Европы. С его точки зрения, это ЧП показало, что европейцы выстрелили себе в ногу, когда отказались от российского газа. За счет этого европейская способность конкурировать оказалась под большим вопросом. Профессор считает, что раз уж конфликт на Украине завершается, то и весь мир вместе с Европой входит в новую фазу.

«Нужно открыться всем возможным источникам энергии, открыться полностью России. И Россия также должна открыться Европе», — указал он.

Де Ареспакочага добавил, что весь этот процесс займет длительное время, именно поэтому начинать его необходимо уже прямо сейчас.

Ранее российский эксперт Марцинкевич сообщил о возможных причинах блэкаута в Европе. По его мнению, это могло произойти по причине резкого перепада атмосферного давления, из-за чего релейная защита энергосистемы автоматически отключила подачу электроэнергии. По словам эксперта, достаточно давно известно о явлении под названием акустическое колебание, которое возникает в случае большого перепада давления.