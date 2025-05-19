В Конгрессе одобрили бюджетные сокращения Трампа

Комитет по бюджету Палаты представителей американского Конгресса дал зеленый свет предложению администрации президента Дональда Трампа о сокращении государственных затрат. Решение было принято в воскресенье вечером в ходе голосования, которое транслировалось в прямом эфире каналом C-SPAN.

За утверждение законопроекта проголосовали 17 членов комитета, 16 высказались против, а четверо предпочли воздержаться. Попытка принять аналогичный законопроект в прошлую пятницу провалилась из-за оппозиции пяти республиканцев, соратников Трампа по партии. Теперь судьба документа будет решаться на пленарном заседании Палаты представителей.

Данный документ, который президент Трамп охарактеризовал как «крупный и привлекательный», предусматривает значительное уменьшение налогов и урезание финансирования ряда государственных программ.

В то же время он предполагает увеличение оборонного бюджета. Кроме того, в законопроект включены меры, направленные на усиление контроля на границах, что также потребует дополнительных финансовых ресурсов.

Оппоненты действующей администрации, преимущественно из Демократической партии, убеждены, что предложенные меры направлены на снижение налоговой нагрузки прежде всего для наиболее состоятельных граждан, а также могут привести к потере доступного медицинского страхования для миллионов американцев.

Ранее сообщалось, что в США усилились призывы к введению новых санкций против РФ из-за переговоров в Стамбуле.