В США усилились призывы к введению новых санкций против РФ из-за переговоров в Стамбуле

В США наблюдается активизация дискуссий и призывов к усилению санкционного давления на России на фоне прошедших в Стамбуле переговоров, пишет агентство Reuters.

Отмечается, что американские сенаторы недовольны тем, как завершилась встреча российской и украинской делегаций, так как особых решений по украинскому конфликту на ней принято не было.

По информации издания, 73 из 100 сенаторов готовы поддержать законопроект о введении вторичных рестрикций — инструмента, который может затронуть третьи страны, сотрудничающие с РФ. В нижней палате Конгресса за эту инициативу проголосовали 28 из 435 депутатов.

Первые с 2022 года переговоры между Россией и Украиной состоялись в пятницу, 16 мая. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский, а украинскую — министр обороны Украины Рустем Умеров.

По итогам встречи в Турции сторонам удалось согласовать обмен военнопленными по формуле «1000 на 1000». Как сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан, Москва и Киев также договорились о проведении второго раунда переговоров.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что введет новые санкции в отношении России, если на Украине не удастся добиться мира.