В Москве изменилась стоимость проезда по МСД со 2 января

В столице со 2 января проиндексировали тариф на проезд по Московскому скоростному диаметру (МСД) в часы пик по будним дням. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Дептранс Москвы.

Теперь стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы — с 7:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00 — увеличилась на ₽3 и составляет ₽13 за участок.

В остальное время (с 11:00 до 16:00 и с 20:00 до 7:00), а также в выходные и праздничные дни проезд по МСД остался бесплатным.

Транзитный тариф — ₽950 за проезд по всей магистрали — также остался без изменений.

Плата с водителей взимается только в том случае, если автомобиль въехал и выехал с участка в платный период. Например, если машина заехала на участок в 6:55 и покинула его в 7:30, проезд считается бесплатным.

В Москве вступили в силу новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте с пятницы, 2 января.