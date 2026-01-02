Новые тарифы на транспорт в Москве: сколько стоит поездка в метро и автобусе

В Москве вступили в силу новые тарифы на проезд в городском общественном транспорте с пятницы, 2 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента транспорта.

Корректировка цен проведена с учетом роста расходов на электроэнергию, топливо и общей инфляции. При этом подчеркивается, что с 2011 года уровень индексации тарифов остаётся ниже официального показателя инфляции.

Самым выгодным способом оплаты проезда уже пятый год подряд остается биометрия: одна поездка теперь обходится в ₽71, что на ₽12 дешевле, чем при оплате банковской картой.

Стоимость билетов «Единый» на 30, 90 и 365 дней выросла в среднем на ₽3,5. При этом 80% всех доступных билетов в тарифном меню позволяют бесплатные пересадки. К ним относятся безлимитные проездные «Единый», билет «Кошелек» по карте «Тройка» и тариф ТАТ «Автобус-Трамвай».

Прошла индексация тарифов на указанных межрегиональных маршрутах. Изменения коснулись как маршрутов с фиксированной, так и с зональной системой оплаты. Средний рост составил 14,3% и 14,9% соответственно. Все действующие льготы и проездные билеты сохраняются, что позволяет пассажирам экономить при регулярных поездках.

С 2025 года при приобретении «Единых» на 30, 90 и 365 дней зоны «Пригород» и «Единые» на 30 и 90 дней зоны «Пригород» учащиеся получили возможность оплачивать проезд на смежных автобусных маршрутах проекта «Москва — область», соединяющих столицу и Подмосковье. Стоимость этих билетов для обучающихся с 2 января 2026 года не изменилась.

В Московской области новые тарифы начали в пригородных электричках с пятницы, 2 января.