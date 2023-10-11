В ожидании ужесточения: жители Москвы и Подмосковья взяли рекордное количество ипотек

Аналитики Банка России провели исследование, в ходе которого удалось установить, что объем ипотечных кредитов в Московском регионе вырос почти на 60%.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЦБ, итоги восьмого месяца 2023 года показали, что в Московском регионе банки предоставили заемщикам ипотеки на общую сумму 166,1 млрд рублей.

«Это на 59,3% больше значения августа 2022 года и на 69% больше, чем в августе 2021 года. Заемщикам Москвы в августе банки предоставили 14 тыс. ипотечных кредитов на сумму 103,1 млрд рублей, а в Московской области было выдано 11,3 тыс. ипотек на сумму 63 млрд рублей», — гласит текст, поступивший в распоряжение интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако, отмечают представители Центробанка, средний размер ипотечного кредита наоборот сокращается. В Москве в августе 2023 года он составил 7,4 млн рублей, что на 7,2% меньше сравнительно с аналогичным периодом 2022-го, а в Подмосковье за этот же временной промежуток зафиксировано снижение на 6,1% — до 5, 6 млн рублей.

Рост общего объема ипотеки в Московском регионе обеспечивается ростом количества выданных жилищных кредитов. Этот показатель вырос на 30,4% и достиг рекордных с 2019 года показателей.



Такой интерес граждан к ипотеке связан с ожиданием ужесточения условий льготных программ и стремлением людей взять кредит по ранее одобренным ставкам до того, как их повысят вслед за ключевой ставкой.

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