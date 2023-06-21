В Подмосковье инспекторы проверили правила оплаты проезда в 67 тысячах автобусов

Инспекторы Административно-пассажирской инспекции за год проверили правила оплаты проезда в 67 тысячах автобусов Подмосковья, передает областной Минтранс.

Проверки проводились в связи с тем, что год назад в Подмосковье начал действовать закон об отмене оплаты проезда в автобусах наличными.

По итогам проверок были выявлены почти тридцать тысяч пассажиров, не оплативших проезд, а также 1,8 тысячи водителей, которые принимали наличные для оплаты.

Ранее губернатор области Андрей Воробьев сообщил, что новый автовокзал в Бронницах повысит комфорт пассажиров и водителей.