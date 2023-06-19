Губернатор Подмосковья: новый автовокзал в Бронницах повысит комфорт пассажиров и водителей
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
Новый автовокзал, который возвели в подмосковных Бронницах взамен старого, 1987-го года постройки, соответствует всем современным требованиям, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Когда я приезжал в Бронницы год назад, жители рассказали мне про местный автовокзал — что он старый и нуждается в полной перезагрузке.<…> Автостанция — важный объект для Бронниц», — написал глава региона.
По его словам, там проходят 16 маршрутов компании «Мострансавто», транспортом каждый день пользуются более трех тысяч граждан. Губернатор подчеркнул, что обновление объекта повысит комфорт как пассажиров, так и водителей.
«В новом здании разместили все, о чем просили люди — Wi-Fi, зал ожидания, кафе, торговые точки, камеру хранения, комнату матери и ребенка, туалеты, удобный крытый перрон для пассажиров и электронное табло», — добавил Воробьев.
Ранее губернатор назвал возведение нового автовокзала справедливым требованием жителей округа.