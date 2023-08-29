В Подмосковье откроется новое кофейное производство

В городском округе Подольск будет построен комплекс полного цикла производства кофейной продукции. Об этом подмосковный Главгосстройнадзор получил извещение от застройщика ООО «Арабика».

На территории 18 тысяч квадратных метров возведут производственный корпус, помещение для обжарки кофе и соответствующий комплекс инфраструктуры. Мощность производства — 45,7 тонн в сутки. Ассортимент продукции разнообразен. Основные процессы на предприятии будут автоматизированы и механизированы. Численность рабочих — 250 человек в сутки.

Завершить строительство планируется в первом квартале 2027 года. Всего в регионе действуют три завода по производству кофе — в Рузе, Балашихе и Мытищах.

Ранее сообщалось, что в подмосковный Центр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий закупят новое оборудование.