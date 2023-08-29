В подмосковный Центр реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий закупят новое оборудование

Центр социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки» в скором времени получит современные тренажеры для восстановления функции ходьбы.

Оборудование должно быть закуплено до конца 2023 года, отмечаает министр правительства Московской области по конкурентной политике Елена Волкова. В данный момент продолжается конкурс на отбор поставщика тренажеров. Начальная цена за контракт 2 850 000 рублей.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Подольске отремонтируют областную больницу.