В Подмосковье подписали меморандум о развитии генетики в молочном животноводстве

В сфере российской геномной селекции молочного крупного рогатого скота намечен серьезный прорыв. Меморандум о сотрудничестве в этой сфере подписан правительством Московской области, компанией «Иннопрактика», АПХ «Мираторг» и АО «Московское по племенной работе».

Проект должен быть реализован в течение ближайших пяти лет. Необходимо срочно уйти от зависимости отечественного агропромышленного комплекса от зарубежных геномных технологий. Главная цель — повысить качество мясомолочной продукции и снизить ее себестоимость. Этому поможет создание генеалогической базы крупного рогатого скота голштинской породы, определение методов селекции и так далее.

Партнеры подмосковного правительства являются ключевыми игроками молочной отрасли.

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