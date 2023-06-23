Жители Подмосковья выбирают название для автостанции в Бронницах

В Бронницах после капитального ремонта открылась автостанция. Жители городского округа включились в голосование на ее лучшее название.

Процесс запущен на портале «Добродел». К голосованию может присоединиться любой желающий. Среди четырех предложенных вариантов — имени героев Донбасса, имени купцов Кононовых, имени Льва Шестакова, имени Бориса Юдина. С биографиями можно ознакомиться на портале.

Бронницы известны с середины 15-го века. Город расположен на берегу реки Москва. В настоящее время известен заводом «Бронницкий ювелир», шикарной спортивной базой подготовки по нескольким видам спорта, включая греблю на байдарках и каноэ.

Ранее мы сообщали, что легкоатлеты из подмосковного Чехова выиграли медали всероссийских соревнований.