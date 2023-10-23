В Подмосковье протестируют новый экологичный автобус на сжиженном природном газе

Новый автобус ЛиАЗ-5292 LNG, который работает на сжиженном природном газе, протестируют в Подмосковье, сообщает областной Минтранс. Тестовую эксплуатацию проводит «Мострансавто» совместно с Ликинским автозаводом.

Транспортное средство будет курсировать по маршруту №11 в Коломне. Это автобус большого класса, он рассчитан на сто пять пассажиров. В салоне двадцать девять сидячих мест. Тестировать его будут до января следующего года.

У автобуса газовый двигатель ЯМЗ отечественного производства. Благодаря его использованию объем удельных выбросов в атмосферу в три раза меньше, чем от дизельного двигателя.

Сжиженный природный газ хранится в криогенном баке объемом 375 литров. На одной заправке автобус может преодолеть более 320 километров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании и пригласил ее представителей в Подмосковье.