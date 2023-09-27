В подмосковной Дубне построят производство для раствора к контактным линзам

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства завода по производству растворов для ухода за контактными линзами.

Застройщик — «Окей Вижен Технологии», резидент особой экономической зоны «Дубна». Сейчас на отведенной стройплощадке ведутся подготовительные работы. Общая площадь двухэтажного завода составит две тысячи квадратных метров. Внутри предусмотрены цех, склады и административный блок. Инвестиции в проект составят около 275 миллионов рублей. Дополнительно будет создано 50 рабочих мест. Окончание строительства запланировано на второй квартал 2024 года.

Одноступенчатая пероксидная система используется для очистки, дезинфекции, удаления белковых отложений, хранения и ухода за контактными линзами. Ранее компания-производитель закупала подобные растворы в Финляндии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что Подмосковье является лидером в стране по производству сыра.