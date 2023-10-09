В подмосковной Дубне скоро начнут строить производство растворов для линз

В Дубне подготовлена стройплощадка для завода по производству растворов для контактных линз.

Инспекторы Главгосстройнадзора Московской области провели профилактический визит на объект, застройщиком которого является резидент особой экономической зоны «Окей Вижен Технологии». Отмечено, что идут работы подготовительного цикла, подводятся временные дороги, ставятся ограждения.

На предприятии будут изготавливать офтальмологические растворы, в том числе пероксидного, разливать их во флаконы по фасовать и упаковывать

Окончание строительства запланировано на второй квартал 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.