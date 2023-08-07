Губернатор Подмосковья: мы стараемся делать удобными сервисы для бизнеса

В Подмосковье стараются делать удобными сервисы для предпринимателей, указал губернатор региона Андрей Воробьев в ходе еженедельного совещания с областным правительством и главами округов.

«Мы уделяем внимание поддержке бизнеса. Это отражается на муниципальном и региональном бюджетах, и на федеральном, конечно, вносится заметная лепта. И очень приятно, что, несмотря на все препоны с логистикой, санкциями, платежами, видим устойчивое положение», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

Он подчеркнул, что около 35-40 процентов обращений от бизнеса связаны с предоставлением площадок и земли. Глава региона напомнил, что сейчас в Московской области действуют три таких услуги, в том числе программа «Земля за 1 рубль» и электронный сервис «Недвижимость для субъектов МСП за 1 рубль».

Кроме того, в регионе заработал сервис «Открой свой бизнес на первых-вторых этажах МКД». Сейчас на инвестиционной карте размещено уже около двухсот объектов от крупных девелоперских компаний. На совещании губернатор Андрей Воробьев поручил четко отслеживать направленность бизнеса, который работает в жилых домах.