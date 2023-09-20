В подмосковных Луховицах успешно собирают урожай зерновых и зернобобовых культур

В городском округе Луховицы активно продвигается уборка урожая. План по зерновым культурам и зернобобовым выполнен уже на 71 процент от плана.

Валовый сбор бобовых составил около 73 тысяч тонн при средней урожайности 48,5 центнеров на гектар. Убрано более 4, 5 тысяч тонн зернобобовых при средней урожайности в 37 центнеров на гектар.

По информации Минсельхозпрода МО продолжается страда и по другим сельскохозяйственным культурам. Так, валовый сбор масличных уже достиг более четырех тысяч тонн.

Ранее сообщалось, что жительница подмосковного Воскресенска отпраздновала 99-й день рождения.