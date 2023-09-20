Жительница подмосковного Воскресенска отпраздновала 99-й день рождения

Жительнице поселка Красный холм (городской округ Воскресенск) Надежде Януто исполнилось 99 лет. Всю свою жизнь она проработала в местном совхозе.

Фермер Петр Кирсанов и другие земляки именинницы устроили ей праздник во дворе дома. С поздравлениями пожаловало почти все население поселка. Как отметил Петр Кирсанов, для односельчан Надежда Иосифовна является настоящим примером для подражания.

Главным секретом своего долголетия пенсионерка считает желание жить. Молодым она советует жить так, как хочется, но при этом не баловаться и вести себя прилично.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Ступине осушается озеро с мазутом.