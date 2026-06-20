В программе «Креативный код. Россия» сделали акцент на коллаборациях между компаниями

В национальной программе «Креативный код. Россия» для креативных и производственных МСП отдельный акцент сделан на коллаборациях между компаниями. Об этом «Подмосковью сегодня» рассказал депутат Госдумы, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин (фракция «Единая Россия»).

По словам парламентария, для креативного и производственного МСП коллаборации особенно ценны, потому что рост часто возникает на стыке компетенций. Производитель может усилить продукт через дизайн, локальный бренд — через новую упаковку и каналы продаж, креативная команда — через партнерство с производством или торговой сетью. Программа собирает такие компании в одной среде и помогает участникам находить точки совместной работы.

Для начинающих предпринимателей программа означает более близкий вход в бизнес. У начинающего мастера, семейной мастерской, небольшого производства, локального бренда, человека после службы или матери, которая хочет превратить свое дело в источник дохода, часто есть продукт и желание работать, при этом нет собранной модели продаж, упаковки, продвижения и партнерств.

«Креативный код. Россия» помогает пройти этот путь по шагам. Участник смотрит, какой продукт он может предложить рынку, как наладить выпуск, где искать покупателей, как оформить идею, как посчитать развитие и с кем объединиться.

Алексей Говырин резюмировал, что в итоге программа работает на рост малых компаний в регионах, появление новых рабочих мест, загрузку локальных производств, развитие российских брендов и расширение ассортимента товаров и услуг, которые создаются внутри страны. Здесь польза приходит в конкретный бизнес человека, который получает шанс выйти из формата разовых заказов к постоянной работе и росту. Для малого и среднего бизнеса это способ превратить креативную идею в экономический результат.