В Рязанской области 2,9 тыс. семей использовали маткапитал на жилье

За прошедший год Рязанская область наглядно подтвердила статус одного из самых активных регионов в вопросе использования материнского капитала, где более 2,9 тыс. семей смогли кардинально изменить свои жилищные условия. Об этом сообщает издание 7info .

Этот показатель — не просто сухая статистика регионального отделения Социального фонда, а отражение реального спроса на главную государственную меру поддержки, которая бьет точно в самую острую потребность молодых родителей. В 2026 году федеральный маткапитал на первого ребенка составляет 728 922 рубля, а на второго — 963 243 рубля, что при текущих ценах на недвижимость становится мощным рычагом для входа в ипотеку или расширения жилплощади.

Главный секрет такой востребованности кроется в продуманной механике программы, которая снимает с людей главную головную боль — бюрократическое ожидание. В отличие от большинства других направлений, где деньги можно тратить только после того, как ребенку исполнится три года, жилищный вопрос решается здесь и сейчас. Семья имеет право направить средства сертификата на первоначальный взнос или полное погашение основного долга по ипотеке буквально на следующий день после получения свидетельства о рождении. Это позволяет закрыть сделку по квартире, не дожидаясь трехлетия малыша и не выкраивая из семейного бюджета огромные суммы на первый взнос. Кроме того, с 2025 года семьи получили возможность строить дом по договору подряда с использованием эскроу-счетов, что еще больше расширило горизонты для тех, кто предпочитает частный сектор.

Второй важный пласт последствий — это полная цифровизация и упрощение процесса, которое убрало необходимость стоять в очередях. Отделение СФР по Рязанской области заключило прямые договоры с большинством местных банков, превратив получение господдержки в невидимую, но эффективную часть сделки. Теперь родителям не нужно брать кипу справок и отдельно идти в Соцфонд: заявление на распоряжение средствами подается прямо в ипотечном отделе банка при оформлении кредита. Банк сам передает данные в ведомство, и деньги падают на счет в счет погашения долга, что сокращает сроки ожидания с нескольких недель до нескольких дней. Сумма на сертификате при этом ежегодно индексируется с 1 февраля, а остаток до 10 тыс. рублей теперь можно получить наличными, если основная часть средств уже была потрачена.

Ранее сообщалось, что в Московском регионе более 15 тыс. отцов получили сертификаты на маткапитал.