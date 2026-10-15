В Московском регионе более 15 тыс. отцов получили сертификаты на маткапитал

СФР: в Московском регионе более 15 тыс. отцов получили сертификаты на маткапитал

Общество

Отделение Социального фонда России по Москве и Московской области оказывает всестороннюю финансовую и социальную поддержку семьям с детьми, предоставляя полный спектр пособий и пенсионных льгот не только матерям, но и отцам. В 2026 году размер материнского капитала на первенца достиг ₽729 тыс., а максимальное ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет составило ₽83 тыс. Специалисты фонда подробнее рассказали обо всех доступных мерах поддержки — от единовременных выплат при рождении детей до права на досрочный выход на пенсию для отцов детей с инвалидностью. Об этом информирует официальная пресс-служба Социального фонда России.

Материнский капитал, единое пособие и единовременные выплаты

В 2026 году размер материнского капитала на первого ребенка составляет ₽729 тыс. В предусмотренных законодательством жизненных ситуациях право на сертификат переходит к отцу — в Москве и Подмосковье этим правом воспользовались уже более 15 тыс. пап.

Кроме того, отец, воспитывающий ребенка до 17 лет, имеет право оформить единое пособие с учетом комплексной оценки нуждаемости. При рождении ребенка одному из родителей выплачивается единовременное пособие в размере ₽28,45 тыс. (на каждого ребенка при рождении двойни или тройни).

Отпуск по уходу за ребенком и ежегодная семейная выплата

Отец может официально оформить отпуск по уходу за ребенком до трех лет после завершения маминого декрета. Ежемесячное пособие до 1,5 лет составляет 40% от среднего заработка с максимальным лимитом в ₽83 тыс. в месяц. При этом отец вправе досрочно выйти на работу с сохранением выплаты, а период отпуска засчитывается в страховой стаж.

Также отцам доступна ежегодная семейная выплата для семей с двумя и более детьми до 18 лет (или до 23 лет при очном обучении) при условии, что среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов, а также отсутствуют задолженности по алиментам и НДФЛ.

Больничный по уходу за ребенком и пенсионные привилегии

Работающие отцы могут оформлять больничный лист по уходу за заболевшим ребенком. При страховом стаже от 8 лет выплата составляет 100% от среднего заработка (максимум ₽6,83 тыс. в день).

Пенсионное законодательство предусматривает повышенные доплаты к пенсии родителям-пенсионерам, имеющим на иждивении несовершеннолетних детей или студентов-очников до 23 лет. Кроме того, отцы, воспитавшие ребенка с инвалидностью до 8-летнего возраста, получают право на досрочный выход на пенсию в 55 лет при наличии 20 лет страхового стажа и 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов.

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