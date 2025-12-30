В России банки стали блокировать карты за переводы денег самому себе

В России резко увеличилось количество случаев, когда банки блокируют операции и даже целые карты после денежных переводов, которые клиенты совершают сами себе, сообщили «Известия».

Под подозрение подпадают как крупные суммы, так и небольшие транзакции между собственными счетами в разных банках или внутри одного.

По словам экономистов, основная причина ужесточения контроля связана с активной борьбой Банка России с финансовым мошенничеством.

Опасаясь многомиллионных штрафов и даже отзыва лицензии за недостаточное противодействие незаконным операциям, кредитные организации предпочитают перестраховаться. Для них риск временно заблокировать счет законопослушного клиента сейчас менее значим, чем угроза санкций со стороны регулятора.

Как отмечают юристы, чтобы минимизировать риски блокировки карты россиянам следует сохранять привычный паттерн финансового поведения и по возможности не совершать резко отличающиеся от обычных операции.

Кроме того, при переводе средств самому себе крайне важно четко указывать назначение платежа в специальном поле (чате или комментарии к переводу), например, «перевод между своими счетами» или «пополнение депозита».

Также следует использовать для операций только проверенные устройства с актуальными антивирусами.

Еще в ноябре председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила о значительном росте количества жалоб граждан на необоснованные блокировки счетов. Она признала, что в погоне за безопасностью ЦБ «где-то перегнул палку», и сейчас ведомство работает над поиском более сбалансированного подхода.

