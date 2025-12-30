«Верните, я ошибся!»: россиян предупредили о популярной мошеннической схеме с возвратом денег

В России фиксируются случаи, когда на банковские карты граждан приходят денежные переводы от неизвестных отправителей, рассказал автор канала «СДМ-БАНК».

Многие, обнаружив «чужие» деньги, спешат их вернуть, но это может оказаться ловушкой, подготовленной мошенниками.

Злоумышленники используют несколько схем обмана. Во-первых, уведомление о поступлении средств может быть поддельным СМС-сообщением, имитирующим оповещение от банка.

Во-вторых, мошенник может позвонить и под видом расстроенного человека, случайно ошибившегося номером счета, попросить вернуть деньги. Если жертва соглашается, она может столкнуться с тем, что сумма перевода была виртуальной, и реальные средства будут списаны с ее счета уже по ее инициативе.

Еще одна схема сложнее: аферисты действительно переводят деньги, но с карты, привязанной к украденным данным. Затем они в паническом тоне требуют вернуть сумму, но уже на другой, свой счет.

В итоге, когда настоящий владелец карты, с которой были списаны средства, оспорит транзакцию, банк вернет ему деньги, а сумма, «возвращенная» мошенникам, будет списана уже с вашего счета как законная операция.

Также под предлогом «возврата ошибочного платежа» вас могут попросить назвать коды из СМС для «отмены операции», с помощью которых полностью опустошат ваш счет.

Главная рекомендация экспертов в такой ситуации — ни при каких обстоятельствах не пытаться вернуть деньги самостоятельно по просьбе звонящего или через перевод по указанным им реквизитам.

Единственное правильное действие — немедленно обратиться в свой банк через официальное приложение, горячую линию или отделение.

Сотрудники зарегистрируют обращение, заблокируют подозрительные средства и начнут внутреннее расследование для выяснения природы поступления. Только банк имеет полномочия законно вернуть ошибочный перевод его отправителю.

