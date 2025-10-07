В России могут ввести ответственность за «списание» долгов

Центробанк и Генпрокуратура намерены ужесточить борьбу с фирмами, которые вводят в заблуждение граждан, обещая полное избавление от долгов. Речь идет о компаниях, предлагающих сомнительные услуги по банкротству и не выполняющих обязательства. Об этом также сообщает РБК , приводя слова спикера.

Как сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута на Международном банковском форуме, этот вопрос сейчас прорабатывается совместно с Генеральной прокуратурой. Цель — привлечь «раздолжнителей» к ответственности.

Чиновник пояснил, что закон предусматривает только легальные пути решения долговых проблем. Это официальное банкротство. Также можно договориться с организацией, которой должны, о пересмотре условий возврата средств.

Президент уже подписал документ, запрещающий рекламу с гарантиями полного списания задолженностей. С нового 2026 года в ней обязательно нужно сообщать о возможных негативных сторонах процедуры банкротства. Также необходимо информировать о бесплатных услугах для решения долговых вопросов, например, о возможности обратиться в МФЦ.

