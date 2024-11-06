В России ужесточат торговлю маслом и запчастями для машин из-за подделок

В РФ количество поддельных запчастей к автомобилям, а также объем контрафактных автомасел по ряду позиций доходят до 50%. Из-за этого государство должно тщательнее отслеживать предложения на данном рынке. Так считают в Совете Федерации, и мнение сенаторов привело издание «Известия».

Совфед РФ провел совещание, в котором приняли участие представители от ряда ключевых ведомств: ФАС, Росстандарта, Роспотребнадзора, Министерства экономического развития и так далее. Сенаторы в ходе заседания высказались за введением в данной сфере государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров. По их мнению, обязательная маркировка для всех комплектующих позволит обеспечить прозрачность предложений. Все подделки обязаны блокироваться кассами не только в магазинах, но и в автомастерских, а также на торговых онлайн-площадках.

«Доля нелегальной продукции в отдельных видах запчастей и смазочных материалов критически велика. Такая ситуация наносит ущерб одновременно потребителям, государству, а также добросовестным отечественным производителям», — так объяснил данную инициативу сенатор Олег Земцов.

Ранее эксперт Королев высказался о количестве подделок на российском рынке табачной продукции. По его мнению, каждая восьмая пачка сигарет в РФ является контрафактной. При этом объем нелегального рынка непрерывно увеличивается.